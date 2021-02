Lungomare Tintori, Fratelli d'Italia segnala i lavori "fatti due volte" alla Corte dei conti

Gioenzo Renzi: "I lavori per la rete fognaria del lungomare dovevano essere effettuati prima e non dopo l'inaugurazione del nuovo tratto"

I lavori per la rete fognaria del lungomare Tintori di Rimini dovevano "essere effettuati prima e non dopo l'inaugurazione del nuovo tratto". Lo sostiene il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Gioenzo Renzi, che, dopo l'interrogazione del 18 febbraio scorso, ha intenzione di "sottoporre le vicende all'attenzione dell'Autorità preposta al controllo della spesa pubblica". I nuovi lavori in corso delle condotte di fognatura e acqua, spiega Renzi, stanno "eliminando le opere gia' completate", quali il rinterro, i camminamenti pedonali, e la copertura a prato.

E il consigliere non comprende "le ragioni per le quali questi lavori preliminari non siano strati eseguiti effettivamente prima delle opere che hanno permesso l'inaugurazione e l'utilizzo del nuovo lungomare". Infatti la giunta ha approvato il 13 ottobre 2020 la Perizia suppletiva e di variante sulla necessità di eseguire lo spostamento delle reti, per un importo che sfiora i 650.000 euro, aumentando la spesa di oltre il 30%. Il dubbio che sorge a Renzi è che "il Comune non abbia acquisito tutti i pareri e la conoscenza delle reti dagli Enti erogatori dei servizi pubblici durante il progetto e comunque prima di avviare i lavori, che sarebbe un obbligo di legge e prassi". Non solo, prosegue, è "strano che la Perizia sia stata approvata dopo la fine dei lavori del nuovo Lungomare", autorizzando "ulteriori nuovi lavori che hanno riguardato le piantumazioni, i corpi illuminanti e altre opere di finitura, con un ulteriore importante aumento della spesa". Da qui la segnalazione alla Corte dei conti.

(Agenzia Dire)