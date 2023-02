I lupi attaccano vicino alle case, sbranati tre cuccioli di Alpaca della fattoria didattica

Duke, Asterix e Romeo non ci sono più. Erano tre bellissimi esemplari di Alpaca del Podere di Santa Pazienza, in via Chiesa Sant’Ermete a Santarcangelo di Romagna. Gli animali sono stati sbranati a seguito di un attacco da parte di un branco di lupi. A raccontare la vicenda sono gli stessi titolari del podere, attraverso i profili social: “Siamo sconvolti, è passato il lupo al podere. Purtroppo la dura legge della natura è questa. I nostri tre cuccioli non ci sono più. Gli altri animali in questo momento hanno bisogno di tranquillità”.

Il Podere di Santa Pazienza nasce sulle colline di Sant’Ermete e oltre a essere un’azienda agricola ha avviato anche una fattoria didattica. Proprio per la sicurezza di animali e ospiti, i proprietari spiegano che si è deciso di “annullare il trekking del 25 febbraio”, una delle numerose iniziative organizzate in quest’oasi di pace che ora si interroga sui reali pericoli che può provocare la presenza del lupo. Non si tratterebbe infatti di un caso isolato, sono sempre più le segnalazioni di lupi anche non distanti dalle zone abitate, e 12 pecore sono di recente state uccise anche alla fattoria Valmarecchia di Colombare di Poggio Torriana.