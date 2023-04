Si è spento a 93 anni il decano dei minatori, in un libro la sua storia di emigrato in Belgio

Si è spento martedì, 18 aprile, presso l’Ospedale infermi di Rimini, all’età di 93 anni, Antonio Valenti. Era nato il 6 Ssttembre del 1929 a San Gianni, piccola frazione del comune di Sestino, in provincia di Arezzo. Con lui se ne va uno degli ultimi minatori emigrati in Belgio negli anni 50 ancora in vita. E’ stato fra i fondatori nel 2013 dell’Associazione culturale Unione Minatori Valmarecchia e ne ha ricoperto la vicepresidenza dalla sua costituzione, fino a quando la salute glielo ha permesso. Non ha mai smesso, anche negli ultimi anni nonostante la malattia, di portare il suo prezioso contributo alle attività associative.

Coinvolgente il libro da lui scritto e pubblicato nel 2018 per le edizioni Il Ponte, ”Il nodo della scarpa”, storia della sua esperienza di emigrato in Belgio. Nelle pagine del suo racconto intriso di sofferenza figlia della solitudine e dell’emarginazione di un italiano all’estero appare viva e potente una fede incrollabile in Dio dispensatrice di speranza per un futuro migliore. Le paure per le prime discese nelle viscere della terra, la disperazione per il terribile incidente avvenuto a 1670 metri di profondità, le lacrime per il ritorno in Patria, tutto viene descritto con puntigliosa e appassionata meticolosità. "Il frutto del suo impegno è stato e sarà sempre per tutti noi un vitale esempio per ricordare il sacrificio dei nostri minatori emigrati all’estero", dicono dall'Unione Minatori Valmarecchia. L'associazione poi aggiunge: "Ci stringiamo alla famiglia con profonda riconoscenza ed esprimiamo le più sentite condoglianze alla moglie Rita, ai figli Valter e Claudia, ai nipoti Federico, Filippo, Lorenzo e Cristian. Alla nuora Cristina e al genero Massimo".

I funerali verranno celebrati venerdì, 21 aprile, alle ore 15,30 nella chiesa Parrocchiale di San Paterniano a Villa Verucchio con partenza dall’Ospedale Infermi di Rimini.