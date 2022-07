Lutto a San Patrignano, scomparso improvvisamente Pietro Prenna

Si è spento per un improvviso malore, che non gli ha dato scampo,nella serata di giovedì Piero Prenna, già presidente della comunità di San Patrignano nel 2018 quando subentrò a Antonio Tinelli, negli ultimi anni era diventato il responsabile commerciale dei vini prodotti a SanPa. Nato a Taranto nel 1964, Prenna iniziò la sua carriera nella gestione amministrativa presso una azienda pubblica pugliese. Per anni responsabile commerciale del settore vino della Comunità di San Patrignano, si è occupato anche della commercializzazione dei prodotti agroalimentari della Comunità riuscendo a coniugare, come tutte le attività che la comunità di San Patrignano svolge, l’aspetto economico e commerciale con l’aspetto sociale. Dal 2011 è stato membro del consiglio di amministrazione della San Patrignano Società Agricola Cooperativa Sociale.

"Eri arrivato da ragazzo, qui sei diventato grande e hai trovato te stesso - lo ricordano dalla comunità. - Insieme a te abbiamo scritto un lungo capitolo di San Patrignano. Con i tuoi modi gentili e appassionati hai fatto scoprire e apprezzare i nostri vini al mondo. Con grande spirito di servizio sei stato nostro presidente, sempre con la battuta pronta, riuscendo a sciogliere chiunque con il tuo sorriso. Avevi il coraggio dell’umiltà e la capacità di ascoltare le ragioni degli altri. In ogni ragazzo di San Patrignano rivedevi la tua storia e per questo, per ognuno di loro, riuscivi a trovare le parole giuste per infondere speranza e fiducia. Resterai per sempre in questo luogo e nella nostra anima. Che questi pensieri possano raggiungerti e accompagnarti in questo ultimo viaggio".