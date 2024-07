Addio a Ermanno Vichi, primo presidente della Provincia e deputato. "Un gigante della politica riminese"

Riminese in lutto per la comparsa di Ermanno Vichi, è stato primo presidente della Provincia di Rimini e deputato della Repubblica dal 2006 al 2008. Era nato a Novafeltria il 18 marzo del 1942. Insegnante di lettere presso l'Istituto Tecnico Commerciale "Valturio" di Rimini. Nel 1975 entra in consiglio comunale a Rimini per la Democrazia Cristiana. Nel 1980 viene eletto in consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, dove è riconfermato nel 1985 e nel 1990; in questo periodo ricopre l'incarico di Presidente di commissione. Nel 1995, terminata l'esperienza di consigliere regionale, viene eletto al primo turno come primo Presidente della storia della Provincia di Rimini, in quota Partito Popolare Italiano. Mantiene la carica fino al 1999, poi torna per alcuni anni a lavorare come insegnante.

Alle elezioni politiche del 2006 viene eletto deputato della XV legislatura della Repubblica Italiana nella circoscrizione XI Emilia-Romagna per L'Ulivo, in quota Margherita; a Montecitorio fa parte della commissione Finanze. Nel 2007 aderisce al neonato PD, che rappresenta alla Camera fino alla primavera 2008.

Questo il ricordo del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad: "E' difficile trovare le parole quando se ne va un amico, un maestro, una persona che ti è stata vicina fino al suo ultimo respiro, quasi preoccupandosi più di te piuttosto che della malattia che rapidamente lo sta consumando. Potrei fermarmi qui e non sarebbe sufficiente per definire lo spessore umano e privato di Ermanno Vichi, il suo lato meno noto ma probabilmente più vero, sovrastato com'è dal profilo pubblico, enorme, indimenticabile, straconosciuto. Ermanno è stato un gigante della politica riminese e non solo. Indubitabilmente. Un amministratore attento, capace e curioso. Sicuramente. Un uomo prestato al servizio pubblico per fede e convinzione, eccezionale nel comporre il quadro di conoscenze, progetti e relazioni per raggiungere l'obiettivo, anche a lungo termine. E il suo obiettivo è sempre stato Rimini, una città che viveva e amava profondamente, pur per l'anagrafe essendo nato a Novafeltria 82 anni fa”.

“Uomo dalle letture politiche finissime, punto di riferimento per decenni di ogni dibattito o discussione riguardante le scelte, gli assetti, le relazioni politiche e amministrative, Ermanno riusciva a governare il presente, avendo ben presente però quale fosse il traguardo a lungo termine. Pochi giorni fa, ricordando la figura di Luciano Chicchi, è stato sottolineata l'importanza e la centralità di alcuni, pochi protagonisti locali nell'attrarre a Rimini la sede universitaria. Ermanno Vichi, insieme a Luciano Chicchi e Fabio Zavatta e a poche altre, era tra queste. Durante il suo mandato di presidente della Provincia, furono realizzate molte infrastrutture viarie che avevano lo scopo di unire la linea di costa a quella dell'entroterra. Uomini di quella DC che in tanti consideravano un partito esclusivamente dedito alla mera gestione del potere e alla conservazione, erano invece quelli che spesso si ponevano gli obiettivi più alti e ambiziosi, riuscendo poi a renderli tangibili”.

“Dalla mia elezione a sindaco, ho incontrato Ermanno almeno una volta alla settimana e tutte le settimane – è il ricordo del primo cittadino -. Si parlava di tante cose, in lui era sempre acceso e rovente il sacro fuoco del presente e del futuro dell'Università a Rimini. Consigli preziosi e momenti divertenti perché celebre era la sua ironia, figlia di una cultura continuamente alimentata e sempre aperta e curiosa. Negli ultimi mesi ha affrontato la sua malattia con coraggio e, non mi viene altro termine, accettandone l'ineluttabilità attraverso la routine della normalità. Per lui, per le sue abitudini non è cambiato nulla fino alla fine. Solo un paio di settimane fa eravamo insieme per discutere ancora delle sorti dell'Ateneo. Quando poche ore fa ho saputo della sua scomparsa, mi si è aperto un vuoto nel cuore”.