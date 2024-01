Fu protagonista nel realizzare l’Isola dei Platani, Bellaria piange la scomparsa dell'ex vicesindaca

Ricordandone la passione e la dedizione, il sindaco Filippo Giorgetti, la giunta e l’amministrazione comunale tutta si uniscono al lutto per la scomparsa di Clara Vasini, da vicesindaca di Bellaria Igea Marina protagonista del percorso che portò alla realizzazione dell’Isola dei Platani, per tanti anni figura attiva nella vita pubblica e politica della città. A ricordarla, attraverso i suoi profili social, anche l’ex sindaco Nando Fabbri: “Ci ha lasciato Clara Vasini. E’ un grande dolore. A Clara ho voluto bene, la stima era tanta fra di noi, soprattutto da parte mia. Se Bellaria Igea Marina nei decenni scorsi era riuscita ad essere un punto di riferimento per le altre comunità romagnole e per i turisti che frequentavano la Riviera adriatica questo lo dobbiamo anche al suo lavoro, al suo entusiasmo, alla sua capacità di guardare avanti e al garbo, alla dolcezza, alla serietà che l’hanno sempre contraddistinta”.