Addio alla storica vice preside, una vita dedicata alla scuola. "Un vero pilastro del liceo Giulio Cesare"

Il mondo della scuola e della Diocesi in lutto per la scomparsa della professoressa Cinzia Montevecchi. Aveva 79 anni. Si è spenta dopo aver combattuto una lunga malattia. Sono in tanti gli studenti e gli ex colleghi a ricordarla in queste ore, in quanto è stata un punto di riferimento al Liceo classico “G. Cesare” di Rimini, di cui è stata vicepreside per tanti anni. Era insegnante di lingua e letteratura latina e greca. A ricordarla, tra i primi, attraverso i social il suo preside Fabio Zavatta: “Desidero comunicare a tutti i miei ex alunni del liceo Giulio Cesare che ha cessato di vivere l’indimenticabile professoressa Cinzia Montevecchi. Ho avuto la fortuna di averla a fianco come preziosa collaboratrice per molti anni e credo di poter affermare che per il liceo classico di Rimini la professoressa Montevecchi è stata per decenni un pilastro fondamentale. Il suo insegnamento pieno di sapienza, saggezza, equilibrio e umanità ha contribuito a formare la personalità di tante generazioni di giovani che oggi svolgono con passione e onestà la loro professione. Al caro amico Piergiorgio e ai suoi figli la mia vicinanza e il mio abbraccio”.

Cinzia Montevecchi si è contraddistinta anche per tante attività lontano dalla scuola. E’ stata responsabile del Centro di documentazione “Alberto Marvelli”: primo laico prefetto della Biblioteca Diocesana e dell’Archivio diocesano “Card. Garampi” e prima donna alla guida della stessa. Si è occupata anche dell’archivio storico “Alberto Marvelli” e curava la rivista “Amici di Alberto e Carla”. Per tanti anni ha collaborato anche con il settimanale riminese ilPonte.