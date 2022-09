La Cisl piange lo storico sindacalista dei postali. "Il suo altruismo d'esempio per tutti i colleghi"

La Cisl Romagna ricorda Luciano Piva, ex dirigente della Slp Cisl Romagna (sindacato dei postali), scomparso prematuramente nella giornata di giovedì (29 settembre) all’età di 68 anni. Iscritto al sindacato negli Anni 70, dal 2006 al 2013 ha rivestito il ruolo di segretario generale aggiunto nell’allora Slp Cisl Rimini, poi con l’unificazione dei territori di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna ha mantenuto sempre ottimi rapporti con la federazione senza mai rivendicare un ruolo dirigenziale.

“Luciano amava raccontare che era nato lo stesso mese e anno in cui nacque la Rai - ricorda il segretario generale Slp Romagna Massimo Giungi -. Luciano era ed è stato la personificazione della Cisl, una persona altruista che donava se stesso senza chiedere nulla in cambio. Un fratello con cui ti potevi confidare e ti tirava su sempre il morale anche in momenti bui della tua vita “Il suo motto era "barcollo ma non mollo" quante volte glielo sentito dire, forse perché non ha mai dimenticato di essere in cuor suo un bersagliere. Un amico che ispirava pensieri positivi il sindacalista che tutti vorremmo avere al nostro fianco ed io posso essere solo grato di averlo avuto come collega in questi ultimi 16 anni”.

I funerali si terranno sabato 1° ottobre alle 10 presso la chiesa San Giuliano Martire presso il Borgo San Giuliano di Rimini