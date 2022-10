Lutto cittadino a Riccione, negozi chiusi durante i funerali e minuto di silenzio nelle scuole

La sindaca di Riccione Daniela Angelini ha proclamato il lutto cittadino per giovedì 13 ottobre, giornata dei funerali di Maria Aluigi, Romina Bannini, Alfredo Barbieri, Francesca Conti, Rossella De Luca, Massimo Pironi e Valentina Ubaldi. L’atto sindacale firmato dalla prima cittadina dispone la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, la chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali a partire dalle 14 e l’esposizione delle bandiere a mezz’asta in tutte le sedi comunali. La sindaca Daniela Angelini, “ritenendo di interpretare il comune sentimento della popolazione”, invita “tutti i cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali, culturali, produttive ed i titolari di attività private di ogni genere a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute opportune”. Inoltre, “invita i titolari delle attività commerciali, pubblici esercizi e le attività aperte al pubblico a sospendere la propria attività durante la celebrazione dei funerali”. Infine, gli istituti scolastici vengono invitati “a osservare un minuto di silenzio prima dell’inizio delle lezioni”.

Viene modificato l’orario di apertura della camera ardente che sarà allestita al PlayHall di viale Carpi. La camera ardente verrà aperta domani, mercoledì 12 ottobre, dalle 15 alle 22. Nella giornata di giovedì 13 ottobre, sarà aperta dalle 7 alle 11. L’orario di chiusura viene anticipato di due ore (non più alle 13 dunque) per consentire il trasferimento delle salme allo stadio Italo Nicoletti di via Forlimpopoli, dove si svolgeranno i funerali a partire dalle 14,30. Gli ingressi dello stadio saranno aperti dalle 13,30. I partecipanti al picchetto d’onore nella camera ardente - che saranno organizzati in turni da quindici minuti ciascuno - possono comunicare la propria adesione e disponibilità di orario al numero di telefono 0541608404.