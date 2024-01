E' morta la psicologa Vittoria Maioli Sanese, una vita spesa per le famiglie

Rimini piange la scomparsa di Vittoria Maioli Sanese. La psicologa della coppia e della famiglia, morta giovedì (18 gennaio), all'età di 80 anni, era nata a Rimini nel 1943. La donna, sposata con l’ex sottosegretario e parlamentare Dc Nicola Sanese, era malata già da alcuni mesi. Lascia 6 figli, di cui 4 naturali e due adottati. Nel 1970 aveva fondato il Consultorio famigliare di Rimini che ha continuato a dirigere fino alla fine.

Considerata punto di riferimento del movimento di Comunione e Liberazione di Rimini, ma anche della Diocesi e della comunità riminese. Vittoria Maioli Sanese da oltre 40 anni si è occupata di coppie e famiglie, come formatrice e nell'ambito della consulenza psicologica e pedagogica. Oltre al lavoro clinico, ha guidato per anni gruppi di riflessione e di formazione per genitori, operatori sociali, educatori, psicologi.

Ha scritto articoli e libri sul tema della coppia e del rapporto genitori-figli. Tra i titoli pubblicati: "Chi sei tu che mi guardi" (Marietti 2010); "Perché ti amo" (Marietti 2010); "La domanda" (Marietti 2015); "Come figlio" (Marietti 2008).

Numerosi i suoi interventi in convegni, congressi e seminari.