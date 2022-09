Era tra i "leader" della Festa dell'Unità, muore dopo essere stato investito mentre andava in bici

Riccione in lutto per la scomparsa di Adriano Paci. Aveva 77 anni e prima di andare in pensione era stato dipendente del Comune. Aveva un grande senso di comunità e tra i suoi impegni era sempre in prima linea per l’organizzazione della Festa dell’Unità e di Buon vicinato. Il suo cuore ha smesso di battere dopo un brutto incidente dal quale si era salvato, lo scorso 16 luglio Adriano era stato investito mentre andava in bicicletta. L’impatto aveva richiesto il ricovero al Bufalini di Cesena, poi una lunga riabilitazione durante la quale sembrava costantemente migliorare, fino all'improvviso malore.

Sono stati in tanti, in queste ore, a ricordare Adriano Paci. Toccante il messaggio di Fabio Galli, che attraverso i social scrive: “Potrei scrivere decine di aneddoti su Adriano Paci, tutti belli, divertenti e piacevoli. Un compagno di quelli veri, sempre dedito alla causa e alla militanza. Gli si poteva fare qualsiasi richiesta, non si riceveva mai un no come risposta. Un uomo eccezionale, straordinario”.

Lo ha voluto ricordare anche il presidente della Provincia di Rimini Riziero Santi: “La notizia della tua scomparsa prematura e dovuta ad un maledetto incidente mi addolora immensamente. Mi rimarranno per sempre i bellissimi ricordi della nostra amicizia e delle cose fatte insieme. Avrei voluto averti ancora una volta al fianco nella prossima festa de L'Unita di Riccione, mi conforta il fatto che le ultime piade cotte insieme siano state per una festa sentita, quella che ha riportato il Pd ad amministrare la nostra città. Un abbraccio alla cara Rosy e agli amati figli Irene e Filippo”. Messaggio di cordoglio anche dalla segreteria del Pd di Riccione: “Un forte abbraccio da tutta la comunità del Pd Riccionese alla famiglia di Adriano Paci, un compagno, la cui scomparsa crea un immenso dolore e un vuoto incolmabile”.