Lutto nel Borgo Sant'Andrea, si è spenta "la sindaca" Isotta Frisoni

Si è spenta all'età di 92 anni Isotta Frisoni, la celebre "sindaca" del Borgo Sant'Andrea. Di ferrea fede Repubblicana, insieme ad altri residenti si diede da fare per intitolare il quartiere a Mazzini. Nel corso degli anni, poi, ha sempre animato il borgo e la sua festa tanto che nel 2007 per nel corso dei festeggiamenti venne nominata "sindaco onorario" con tanto di fascia tricolore. La scomparsa della 92enne, dovuta a una serie di acciacchi, ha gettato lo sconforto tra i residenti che la ricordano con grande affetto per il suo impegno pluriennale nel quartiere. I funerali sono stati fissati per giovedì alle 15 nella chiesa di San Gaudenzo in piazza Mazzini.

"Ci eravamo sentiti telefonicamente una decina di giorni fa - la ricorda l'assessore Jamil Sadegholvaad. - Era già ricovererata in ospedale e, nonostante gli acciacchi, mi parlava di cosa avremmo dovuto organizzare al suo rientro a casa. Non è andata così. Ciao Isotta, mi mancherai".