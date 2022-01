Lutto nella famiglia Stecca, si è spenta a 81 anni la madre dei due pugili

La mamma di Maurizio e Loris Stecca, Bruna, è deceduta a 81 anni all'Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione di Motta di Livenza nella notte tra lunedì e martedì. Conosciuta in tutta Rimini per aver guidato per anni la pizzeria gestita dalla famiglia, la signora Bruna aveva poi seguito il figlio Maurizio in Veneto dove è venuta a mancare. "Ci hai lasciati volando in cielo a raggiungere tuo marito. spero solo che vi incontriate e proteggere le nostre famiglie" l'ha ricordata Maurizio in un post su Facebook. I funerali si svolgeranno sabato nella chiesa di San Giovanni Battista a Rimini, alle 10.