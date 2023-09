Lutto nella MotoGp, si è spento improvvisamente il fondatore dell'Irta

Lutto nel paddock del Motomondiale per l'improvvisa scomparsa, avvenuta nella notte tra venerdì e sabato a Misano, di Mike Timbry Ceo e fondatore dell'Irta l'associazione che riunisce i team che partecipano al campionato del mondo di MotoGp. Britannico, aveva 74 anni ed era una figura di riferimento per il circus delle due ruote per il suo impegno in fatto di sicurezza e diritti dei piloti. L'International Racing Team Association, su spinta di Timbry, ex meccanico e poi pilota, riuscì a compattare i corridori in un momento storico in cui la sicurezza di piste e corse era nulla. Fu capace di raccogliere le istanze dei piloti, fece crescere la sua organizzazione che rappresentava tutte le squadre del motomondiale e diede un impulso importante alla professionalità delle corse, sia per quanto riguarda i premi gara, sia per la sicurezza globale, in un momento in cui la Fim brillava per immobilismo.

La svolta moderna del motociclismo si deve anche a lui: non a caso la sua Irta ha fatto sviluppare in modo esponenziale giro economico, professionalità e sicurezza del movimento, legandosi a dopo filo alla Dorna. Lascia la moglie Irene e un paddock che sentirà molto la mancanza della sua figura autorevole e carismatica. "Dorna Sports e l'intera famiglia della MotoGP - si legge in una nota diffusa dalla società che organizza il Motomondiale - nel momento più difficile rivolgono le loro più sentite condoglianze alla moglie di Trimby, Irene, alla sua famiglia, agli amici e ai colleghi e a tutti coloro che gli volevano bene. Mike è stata una delle figure più importanti nella storia dei Campionati del Mondo di motociclismo. La sua vita, i suoi successi e il suo ricordo verranno celebrati dal paddock nella due giorni del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini".