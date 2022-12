Un altro lutto nel mondo della notte, il Riminese piange lo storico direttore del Pascià

Un altro lutto colpisce, in queste ultime ore del 2022, un volto che ha fatto la storia delle notti e del divertimento della Riviera Romagnola. Dopo l’addio di Gabriele Piemonti, il Riminese piange la scomparsa di Enzo Zoffoli, conosciuto come il “Direttore”. Secondo le prime informazioni a portarlo via è stato un malore, dopo una lunga malattia che combatteva da anni. Zoffoli è stato un protagonista delle notti del divertimento, prima al Paradiso con Gianni Fabbri dove aveva mosso i primi passi facendo il barman, poi con la direzione al Pascià insieme a Renato Ricci dove era arrivato alla direzione artistica. Al Pascià era diventato un riferimento per molte generazioni, creando un simbolo e un ritrovo per i giovani. L’ultima avventura imprenditoriale era stata quella all’Io Street Club di viale Vespucci, che aveva riaperto i battenti nell’inverno del 2010/2011 dopo essere stato completamente rinnovato sulle ceneri dell’ex Rock Hudson. Da qualche tempo era andato a vivere distante dalla Riviera.

Così viene ricordato attraverso i social da Gianni Indino, presidente del Silb-Fipe e di Confcommercio: “Mi ha raggiunto la notizia della scomparsa del nostro caro amico Enzo Zoffoli, un uomo che ha vissuto le notti della riviera da protagonista, prima al Paradiso con Gianni Fabbri, poi al Pascià con Renato Ricci e infine gestendo in prima persona l'Io in viale Vespucci. Con Enzo se ne va un altro pezzo della nostra storia, un uomo che ha contribuito a costruire l'immagine della riviera notturna. Ciao Enzo di te ricorderò la grande disponibilità, la grande professionalità e il tuo immenso sorriso, riposa in pace amico mio”.