Ha dedicato la sua vita alla Spiaggia 53, il mondo della balneazione dice addio al suo decano

Mondo della balneazione in lutto per la scomparsa di uno dei suoi decani. Grande commozione a Riccione per l’addio di Renzo Casadei, 91 anni, che ha dedicato la sua vita alla gestione della Spiaggia 53. A darne l’annuncio, attraverso i profili social dello stabilimento balneare, è stato il figlio Diego, già presidente della Cooperativa Bagnini di Riccione. Renzo rappresentava un vero e proprio pezzo di storia dei balneari riccionesi: Renzo, con il fratello Luciano scomparso nel 2016, avevano rilevato lo stabilimento nel 1971 continuando una tradizione familiare che li ha visti sempre impegnati sulla spiaggia e in mare per diverse generazioni e in diversi stabilimenti sin dall’inizio del secolo scorso. Da subito Renzo, Luciano ed Anna hanno profuso il loro impegno per trasformare il vecchio stabilimento in una struttura accogliente funzionale ed attrezzata.

Questo il dolce ricordo del figlio Diego: “Ci ha lasciato Renzo, mio babbo, fondatore con mia mamma Anna ed il fratello Luciano del nostro stabilimento. Un uomo buono, onesto e con dei valori umani importanti, ma anche un artigiano dalle mani d'oro con un talento straordinario nel trasformare la materia, specialmente il legno, in veri capolavori. Io credo che il suo percorso su questa terra non sia stato vano e tutti noi possiamo ringraziare per tutto ciò che ci ha trasmesso. Riposa in pace. E chissà se i tuoi amici, che ti hanno preceduto nel lungo viaggio, con i quali giocavi sempre a bocce, ti stanno aspettando per una partita”.

La sepoltura è in programma nella giornata di mercoledì (30 novembre), alle 10, nella chiesa Mater Admirabilis.