M'Illumino di meno, gli appuntamenti per il risparmio energetico

Saranno la Fontana della Pigna, la Statua del Papa in P.zza Cavour, il Ponte di Tiberio e la Rocca Malatestiana, a rimanere spenti nelle notti del 26 e 27 marzo. Iniziative simboliche ma concrete a cui aderisce il Comune di Rimini rispondendo alle due importanti proposte fatte rispettivamente da Caterpillar Rai Radio2 e WWF. “M'illumino di Meno”, giunta alla sua 17^ edizione, è dedicata all'economia circolare e promuove - per il 26 marzo - il risparmio energetico e gli stili di vita sostenibili; la seconda iniziative, denominata “Earth Hour” - prevista per sabato 27 marzo - è la più grande mobilitazione globale dei cittadini e delle comunità di tutto il pianeta per la lotta al cambiamento climatico. Entrambe le iniziative mirano alla sensibilizzazione - con un gesto simbolico e concreto - in tema di cambiamenti climatici, risparmio energetico e futuro sostenibile. Un invito davanti al quale anche il Comune di Rimini non rimane indifferente, a testimonianza dell’impegno che da tempo mette nel campo dell’efficienza energetica, nella riduzione delle emissioni di CO2, nella riduzione dell’inquinamento luminoso degli edifici e dell’illuminazione pubblica.

In occasione di “M’illumino di meno”, la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, lanciata da Caterpillar e da Rai Radio 2, il Gruppo Hera ribadisce il proprio impegno su questo fronte sia all’esterno dell’azienda, sia al proprio interno. Hera continua, infatti, a migliorare l’efficienza energetica delle sue attività. L’obiettivo totale guarda già al 2030, con una riduzione attesa del 10% rispetto ai consumi di riferimento. Attualmente sono 9 le società del Gruppo ad avere conseguito la certificazione volontaria ISO 50001 del proprio sistema di gestione dell’energia. Per i consumi delle principali società del Gruppo si impiega al 100% energia elettrica rinnovabile.