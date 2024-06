Macabra scoperta nella camera del residence: l'ospite era deceduto da 5 giorni

Macabra scoperta in un residence della Valconca dove, nel tardo pomeriggio di lunedì, in una camera della struttura è stato ritrovato senza vita l'occupante. Ad insospettirsi che qualcosa non andava sono stati gli ospiti che, allarmati da un forte odore provenire dalla stanza, hanno dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, dopo aver aperto la porta, hanno trovato ritrovato il cadavere di un 76enne in avanzato stato di decomposizione e hanno chiesto l'intervento dei carabinieri. Da una prima indagine sul corpo è emerso che a stroncare l'anziano è stato un malore che, secondo il medico legale, è avvenuto almeno 5 giorni prima.