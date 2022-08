Macchitella: "Scoperto dall'Albo pretorio che c'è un nuovo assessore, il sindaco non è trasparente"

A Poggio Torriana prosegue un animato dibattito politico. Animato soprattutto da Francesca Macchitella, assessora dimissionaria ora passata tra i banchi dell'opposizione. Sabato scorso il sindaco Ronny Raggini ha nominato la nuova assessora, Angela Bartolini, che entra in giunta proprio dopo le dimissioni di Francesca Macchitella di un mese e mezzo fa e dopo la mancata accettazione di Guendalina Salvigni di metà luglio.

"Ad oggi non è stata fatta alcuna presentazione dell'amministratrice, già consigliera comunale di Poggio Torriana durante la scorsa legislatura - incalza Macchitella -, a dimostrazione sia della difficoltà di utilizzare un metodo trasparente sulle scelte del sindaco che di coinvolgere nuove persone nella vita politica locale. È ormai chiara anche la frattura di pensiero e di visione all’interno del gruppo consiliare, espressa con voti di astensione e non favorevoli durante l’ultima seduta del 25 luglio".

"Augurando un buon lavoro alla neoassessora Bartolini, mi chiedo, dopo aver sollecitato apertamente di creare occasioni di dibattito pubblico, perché il sindaco continua a non condividere le scelte dell'amministrazione con i suoi concittadini? Dobbiamo andare a spulciare gli atti nell'Albo pretorio per sapere quali decisioni vengono adottate in giunta?"

E aggiunge: "Inoltre, in vista dei prossimi importanti appuntamenti del Consiglio Comunale, i Consiglieri saranno tenuti a votare e non è stata convocata la Commissione consiliare sul Bilancio. Questo è un fatto gravissimo perché non viene dato modo di leggere la corposa documentazione di programmazione, nè di presentare proposte alternative, nè di discutere le scelte finanziarie dolorose che toccheranno la vita di tutta la comunità. Ritengo sia urgente rappresentare con un linguaggio comprensibile le politiche dell’ente, ossia le scelte su come prelevare l’entrata, come distribuire la spesa corrente, su come orientare gli investimenti, e così via. Il Sindaco pare non essere consapevole del forte bisogno informativo da parte dei cittadini. Quando la nuova Giunta intende instaurare un canale comunicativo basato sulla semplificazione e sulla partecipazione?" così commenta preoccupata la Consigliera Comunale Francesca Macchitella mentre la Consigliera Comunale Guendalina Salvigni aggiunge: "In attesa di conoscere personalmente la nuova Assessora, penso che manchi del tutto uno sguardo al futuro di Poggio Torriana, Raggini non ha risposto con entusiasmo neanche alla proposta venuta dal basso di iniziare a parlare di una possibile fusione di Poggio Torriana con Santarcangelo da realizzare attraverso un processo di partecipazione con tutta la gente dei due Comuni limitrofi, un auspicabile percorso che tocchi argomenti come i Servizi per le Persone, l'Ambiente, la Viabilità, il Bilancio”.