Madame, The Kolors, Sottotono, Nek e Sangiovanni tra le guest star di Riccione DeeJay On Stage

Se quella del 2020 è stata una stagione speciale e unica, per tanti aspetti l’estate 2021 lo è ancora di più, per la voglia di libertà e spensieratezza, di divertimento e allegria, temi che il format di DeeJay On Stage interpreta naturalmente per identità e vocazione e per quella volontà, che è da sempre la mission del progetto, di intrattenere il pubblico con uno show di grande qualità e sana, studiata, leggerezza.Non c’è estate dove Riccione non sia protagonista e non c’è estate a Riccione senza lo spettacolo di DeeJay On Stage, colonna sonora e partner della stagione più bella, che trasforma la città nella capitale italiana della musica. Con la direzione artistica di Linus, una firma che è garanzia di unicità del progetto, pensato e confezionato su misura per la città della quale è ambasciatore da oltre 30 anni, tornano a Riccione le dirette radiofoniche da Aquafàn e gli eventi speciali in piazzale Roma, a cui si unisce la settima edizione del contest musicale alla ricerca di nuovi talenti e Play DeeJayY, un programma fittissimo di attività sportive dal mattino fino a sera, tutto come sempre gratuito.

LA MUSICA

Dieci gli appuntamenti con lo spettacolo in piazzale Roma con i protagonisti delle hit dell’estate italiana. Il cast, selezionato da Linus e dai suoi collaboratori, vede tra gli special guest gli artisti più amati dal pubblico giovane ma non solo, in un mix che incrocia tendenze e gusti musicali trasversali per un palinsesto che si rivolge a una platea molto ampia e diversificata. Tra i primi ospiti - il programma completo sarà svelato il 15 luglio – annunciati ci sono – i Sottotono, di nuovo protagonisti in radio con il singolo Mastroianni, re delle classifiche, ritorno in grande stile di una delle band che ha scritto pagine importanti del rap italiano, The Kolors, una band sempre amatissima dal pubblico e affezionata al palcoscenico di DeeJay On Stage, Madame, la vera novità di Sanremo 2021, già sorprendente performer in piazzale Roma nell’estate 2019. Tornano sul palco di Riccione anche Baby K, Boomdabash, Gaia e Nek, mentre sarà ospite per la prima volta Sangiovanni, il cantante uscito dalla scuola di Amici 2020 classificandosi secondo, ma primissimo in termini di popolarità. Ad aprire il lungo mese di DeeJay On Stage venerdì 30 luglio, saranno Mahmood, Noemi e Carl Brave, un trio esplosivo che con la regia di Rudy Zerbi scalderanno la piazza di Riccione fino allo spettacolo dei fuochi d’artificio su tutta la costa.

IL CONTEST

Il talent nazionale di Radio Deejay dedicato alla ricerca di nuovi artisti ottiene ad ogni edizione sempre più riscontri e dai tantissimi iscritti da tutta Italia saranno selezionati quelli che si esibiranno sul palco di Riccione. Giunto alla settima edizione, in questi anni ha visto i suoi protagonisti farsi conoscere dal grande pubblico: se pensiamo allo scorso anno la canzone del vincitore 2020 Cristiano Turrini è stata programmata da molte radio nei mesi successivi alla vittoria, la finalista Ibla ha partecipato ad Amici ed è arrivata al serale cosi come Raffaele Renda. Il concorso in poco tempo ha fatto diventare il palco riccionese molto ambito e tra chi si è iscritto ci sono artisti che hanno già partecipato ad importanti talent.

LO SPORT

Anche quest’anno piazzale Roma per un mese intero si trasformerà durante il giorno in una palestra a cielo aperto grazie a Play Deejay. A partire dalla mattina alle 6.30 fino alle 11 e nel pomeriggio dalle 17.45 alle 20.30, saranno 19 le giornate con allenamenti di ogni tipo, dallo yoga al group cycling, dal functional al pilates: 6.000 le presenze nel 2020 che si sono allenate con istruttori professionisti delle diverse discipline. Tutti i corsi sono gratuiti fino ad esaurimento posti. È quindi consigliata l’iscrizione anticipata al desk di Piazzale Roma. Si confermano come partner New Balance, Technogym, Group Cycling e Sidea che con i loro materiali arricchiscono ulteriormente la qualità della sezione sportiva.

LE DIRETTE RADIOFONICHE

Anche nell’estate 2021 Aquafàn sarà il campo base per le dirette radiofoniche di Radio DeeJay. Dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13, sarà come sempre Rudy Zerbi a condurre le puntate estive mentre nel pomeriggio dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20 ai microfoni della radio ci sarà Gianluca Gazzoli e il sabato e la domenica, stessa ora, Chicco Giuliani. I tre volti di Radio Deejay torneranno a raccontare live la città, gli appuntamenti e le curiosità tutti i giorni a oltre 5 milioni di persone.

IL PUBBLICO

Per garantire la sicurezza del pubblico come per l'edizione 2020 Piazzale Roma si trasformerà in un’arena con gli ingressi controllati e contingentati, con le sedute distanziate fino ad esaurimento posti. L’ingresso alla piazza sarà consentito a partire dalle 20.45 per permettere a tutti di prendere posto in maniera ordinata e tranquilla. Per assistere agli spettacoli dovranno essere osservate le norme di sicurezza sanitaria che verranno indicate dalle autorità competenti.

“Linus e Radio Deejay - ha commentato Renata Tosi, sindaco di Riccione - sono delle presenze ormai collaudate a Riccione. L’estate e, da alcuni anni con la mia amministrazione, anche il periodo invernale, sono periodi che si distinguono per l’arrivo di Deejay. Un legame che anche quest’anno rinnoviamo, mantenendo tutte le giuste e dovute precauzioni in tema di sicurezza nel rispetto di ogni protocollo e sempre in stretta collaborazione con le forze dell’ordine. D’altra parte sono consapevole della necessità di proporre un palinsesto che questa estate promette grandi soddisfazioni sul versante dell’intrattenimento e della bella musica. Il sodalizio con Linus e la sua squadra rimangono un punto fermo del nostro calendario estivo e dell’ottima proposta che anche quest’anno verrà portata su scala nazionale proprio da Riccione”. “Nomi straordinari e di primissimo piano arrivano ad agosto a Riccione - ha aggiunto Stefano Caldari, assessore Turismo, Sport, Cultura, Eventi. - E’ da qui che decollano tendenze, sperimentazioni e si vive l’estate con le hit in classifica. Avremo ospiti unici amatissimi dai giovani, a conferma che Riccione è località creativa e fucina di talenti, il cui nome è in grado di rimbalzare in Italia e oltreconfine. Una città che viaggia nel doppio binario dell’estro e della creatività. Mentre al mare abbiamo un teatro a cielo aperto con il palcoscenico di DeeJay On Stage, il grande intrattenimento della musica dal vivo, nomi fantastici e un piazzale Roma che di giorno cambia pelle diventando una palestra di varie discipline sportive, la città si rinnova, e al contempo mantiene le sue componenti di maggior successo, come appunto il connubio collaudato di Radio Deejay”.