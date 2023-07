Madre di famiglia si ubriaca, abbandona i figli in hotel e continua a vagare di bar in bar

I festeggiamenti per il proprio compleanno sono sfuggiti di mano a una turista francese 49enne che, dopo aver alzato troppo il gomito, ha abbandonato i figli piccoli in hotel per poi trascorrere una notte brava di bar in bar. La donna, arrivata in Italia per trascorrere le vacanze insieme ai suoi bambini, una femmina di 11 anni e un maschio di 10, nei giorni scorsi era approdata a Rimini e la sera del 19 luglio ha festeggiato con loro il proprio compleanno in un ristorante. Rientrata nella struttura ricettiva intorno alle 2, secondo quanto emerso ha messo i figli a dormire in camera per poi scendere nella hall dell'hotel e incominciare a bere smodatamente continuando a farsi servire alcolici su alcolici dal portiere notturno fin verso le 4.

Nel cuore della notte, quindi, ha preso la propria auto e secondo quanto ricostruito ha proseguito col giro dei locali notturni continuando a bere. Quando il personale dell'albergo l'ha vista lasciare la struttura a quell'ora e in quelle condizioni ha dato l'allarme ai carabinieri preoccupato, soprattutto, per il fatto che i figli erano stati lasciati soli in camera. I militari dell'Arma hanno iniziato le ricerche e, poco dopo, hanno rintracciato l'auto della turista con la 49enne al volante e un giovane nordafricano sul sedile del passeggero. Intimato l'alt al veicolo, i carabinieri della pattuglia si sono resi immediatamente conto che la donna aveva ecceduto con l'alcol ma la signora ha rifiutato categoricamente di sottoporsi al test dell'etilometro.

Portata in ospedale per smaltire la sbornia, nel frattempo è stato avvisato il padre dei bambini che dalla Francia si è precipitato a Rimini per recuperare i figli mentre l'ex moglie è stata dichiarata in arresto per abbandono di minori. Processata per direttissima venerdì mattina la 49enne, difesa dall'avvocato Andrea Muratori, ha patteggiato 5 mesi e 10 giorni per aver lasciato soli i figli e 4 mesi per la guida in stato di ebbrezza con entrambe le pene che sono state sospese.