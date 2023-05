Madre violenta: "Vi taglio la gola nel sonno". Nonna e nipote costretti a fuggire di casa e dormire all'aperto

E' stata arrestata dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia una donna di 45 anni indagata per aver reso un'inferno la vita dell'anziana madre e del figlio appena 18enne. Per i due i problemi erano iniziati già diversi anni fa quando la donna aveva iniziato a sottoporli a una serie di soprusi e vessazioni che, col passare del tempo, erano diventati sempre più pesanti. La signora, negli ultimi tempi, era arrivata a picchiare il proprio figlio con un manico di scopa per poi tormentare l'anziana in ogni maniera. Entrambi, poi sarebbero stati minacciati pesantemente con la 45enne che avrebbe urlato loro più volte "Dormite con gli occhi aperti perché vi accoltello nel sonno". I due, per timore che la donna passasse alle vie di fatto, in diverse occasioni erano stati costretti a lasciare l'appartamento e andare a dormire all'addiaccio in un parco pubblico temendo per la propria incolumità.

A svelare il clima di terrore che si viveva in quella casa era stata la nonna che, oramai esasperata, si era confidata con un agente della polizia Municipale. Ne era nata una segnalazione ai carabinieri coi militari dell'Arma che avevano aperto un'indagine e, ascoltati nonna e nipoti, avevano ricostruito come le vessazioni andassero avanti fin dal 2012 ed erano dovute con tutta probabilità all'abuso di stupefacenti da parte della 45enne. Per la donna è così scattato l'arresto, eseguito lunedì 8 maggio, e nella giornata di venerdì la signora è comparsa davanti al gip Raffaella Ceccarelli per l'interrogatorio di garanzia.

