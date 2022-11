I maestri cioccolatieri rendono "dolce" piazza Cavour, in migliaia alla seconda edizione di Ciocùlèda

Si è conclusa la seconda edizione di Ciocùlèda, l'evento dedicato ai grandi maestri cioccolatieri d'Italia ed al cioccolato artigianale in piazza Cavour nel pieno centro storico di Rimini. Un'edizione importante che ha raccolto in piazza migliaia di visitatori e che ha saputo confermare sin da subito l'edizione dell'anno precedente aumentando l'appeal di visitatori fino alla provincia di Pesaro, Ravenna, Cesena, Bologna, Ancona e non solo.

Spettacoli di strada, animazione e degustazioni a cielo aperto hanno fatto da cornice a una Piazza Cavour colma di Sapori, Profumi e Colori del dolce più goloso del mondo, il famoso Cibo degli Dei. Piazza Cavour così piena non si vedeva da tempo. "Altissima soddisfazione da parte di tutti i cioccolatieri, un'ottima ricaduta economica sul marketing territoriale del Centro Storico", spiega Federico Bernardi, di Feed n Food ed Organizzatore di Ciocùlèda Rimini.

"E' stato un weekend particolare sia per lo stress del maltempo di sabato pomeriggio sia per la gioia della piazza Cavour così gremita di persone la domenica - spiega Alessandro Salomao, presidente di AssoVespucci Ets ed organizzatore di Ciocùlèda Rimini -. Tengo anche a ringraziare pubblicamente i dirigenti e il sindaco di Rimini che hanno reso facile il nostro percorso e la realizzazione dell'evento. Infine, ringrazio a mia volta, i tanti locali che hanno mostrato gratitudine per l'organizzazione e l'affluenza alla manifestazione che ha aiutato l'economia locale in un tempo non facile come quello che stiamo vivendo".