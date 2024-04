“Maffo day”: il calcio riccionese ricorda Matteo Maffei con una grande giornata di sport e amicizia

Mercoledì 1 maggio, alle ore 15,30, lo Stadio comunale Nicoletti ospita la partita a scopo benefico Maffo Day, in ricordo di Matteo Maffei, calciatore, dirigente e appassionato sportivo riccionese scomparso lo scorso agosto a 43 anni. Una lunga malattia ha stroncato prematuramente la vita di Maffei portandolo via dall’amore della moglie Letizia e dei loro due figli e dalla passione grande per il calcio che coltivava fin da bambino. Maffo, così lo chiamavano gli amici, da bambino aveva iniziato a giocare a calcio nelle diverse società calcistiche riccionesi e del territorio locale, partendo dalla Polisportiva San Lorenzo per poi arrivare alla Riccione Calcio, fino a esordire in Serie D.

Appassionato sportivo e dal cuore generoso, aveva anche contribuito alla crescita delle società Riccione Calcio 1926 e Academy Riccione, in qualità di direttore generale, senza mai abbandonare gli amici che giocavano nel campionato amatoriale A.D.T. Riccione, lasciando, poi, un vuoto incolmabile nei compagni di squadra e nel mondo dello sport. Dalle parole dell’assessore allo Sport Simone Imola emerge vivo il ricordo di un calciatore dal cuore grande: “In qualità di assessore allo Sport sono molto orgoglioso e onorato di patrocinare questo primo Memorial dedicato a Matteo Maffei, ma lo sono anche come amico e giocatore. Mi ritengo fortunato ad avere avuto un dirigente sportivo come Matteo a cui devo tanto perché è stato colui che mi ha fatto tornare a giocare nel Riccione”.

Lo sport che unisce e crea relazioni destinate a sopravvivere nel tempo torna anche nelle parole del presidente di United Riccione, Pasquale Cassese: “Siamo orgogliosi di ospitare allo Stadio Nicoletti il Maffo Day. Matteo Maffei, nonostante la malattia, aveva avviato con la nostra società un dialogo importante ed eravamo in procinto di iniziare una proficua collaborazione. Purtroppo, il destino non gli ha dato tempo - continua Cassese -. Il calcio unisce tutti noi ed era la grande passione di Maffo: ecco perché siamo certi che una partita rappresenti il modo migliore per ricordarlo e celebrarlo. Grazie alla famiglia, alla quale mandiamo un caloroso abbraccio, e a tutti gli amici che si sono impegnati a vario titolo per l’organizzazione di questo appuntamento”.

Il Maffo Day inizia alle ore 15,30 allo Stadio Nicoletti con il quadrangolare delle squadre annata 2015: Riccione United, A.S.A.R., Riccione 1926 e San Lorenzo, cui seguirà la proiezione di un video dedicato a Maffo. Alle ore 17 scenderanno in campo le squadre formate dal Comitato Amici di Matteo e dalle vecchie glorie della All Star, tra cui alcuni ex calciatori e personaggi del mondo del motociclismo e dello spettacolo. Il pomeriggio dalle ore 18 prosegue nel ricordo di Maffo, alla presenza della famiglia e delle istituzioni locali, con interviste e premiazione dei bambini partecipanti al quadrangolare, con aperitivo e food truck, e la musica di Roger Dj. L’evento è a ingresso libero; eventuali ricavi andranno in beneficenza alla famiglia e all’associazione scelta dalla stessa, l’Arop-Associazione riminese oncoematologia pediatrica che sarà presente al Nicoletti con un proprio banchetto.