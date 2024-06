Maggioli: l’empowerment femminile passa anche dall’autodifesa

Santarcangelo di Romagna, 13 giugno 2024 - Un'importante iniziativa a sostegno della sicurezza personale ha visto protagoniste oltre 40 donne del Gruppo Maggioli impegnate nel corso di autodifesa diretto dalla Krav Maga Academy (KMA). L'evento, svoltosi nella sede della Maggioli a Santarcangelo, ha offerto alle partecipanti strumenti pratici e conoscenze fondamentali per affrontare situazioni critiche e migliorare la sicurezza personale. Temi principali: la prevenzione, la gestione del blocco psicologico e lo scontro fisico, con un focus più dettagliato proprio su come gestire lo stress in eventi critici improvvisi. L’Academy KMA di occupa delle tecniche di difesa quali strumenti di potente empowerment al femminile, contribuendo, al tempo stesso, alla promozione di una società più equa e consapevole.

Un’iniziativa partecipata che rappresenta un passo significativo verso la costruzione di un ambiente di lavoro più sicuro e inclusivo, in cui le donne possano sentirsi valorizzate e protette: "Per noi è importante investire in iniziative di formazione come questa atta a fornire strumenti concreti ed efficaci per contrastare ed arginare la violenza di genere – commenta Cristina Maggioli, Consigliere Delegato alle Risorse Umane del Gruppo Maggioli –. In un contesto sociale in cui le donne affrontano rischi quotidiani è essenziale che siano equipaggiate con le tecniche necessarie per proteggersi. Il nostro impegno va oltre la semplice sensibilizzazione: vogliamo dare alle donne che lavorano insieme a noi la fiducia per potersi difendere e reagire in situazioni di pericolo. Sicurezza e benessere in questo senso sono una priorità e continueremo a promuovere iniziative che rafforzino protezione e empowerment. Questo progetto si inserisce nel percorso che come azienda stiamo portando avanti e che ci ha permesso, lo scorso anno, di ottenere la Certificazione Uni/PdR 125-2022".