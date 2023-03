L'azienda a supporto dello Ior: consegnate le uova di Pasqua ai bimbi del reparto di Oncoematologia

Prosegue anche quest’anno il supporto del Gruppo Maggioli alla comunità locale, in collaborazione con l’Istituto Oncologico Romagnolo, con la consegna delle uova pasquali al reparto di pediatria oncologica dell’Ospedale Infermi di Rimini.

Le uova solidali sono state distribuite presso il reparto di Oncoematologia Pediatrica, con un momento di unita partecipazione per offrire una piccola sorpresa ai bambini dell’Ospedale che vede la pet therapy come importante momento di terapia palliativa. Oltre ai rappresentanti del Gruppo Maggioli e dello Ior erano presenti la responsabile di reparto, Roberta Pericoli e la psicologa Samanta Nucci.

"Una bellissima iniziativa in cui crediamo fortemente e a cui abbiamo scelto di aderire per il terzo anno di fila – commenta Cristina Maggioli, consigliere delegato alle Risorse Umane di Maggioli -. Un gesto, di per sé piccolo, che ci permette di supportare l’Istituto oncologico Romagnolo ONLUS ma soprattutto di avvicinarci ai pazienti, alle loro famiglie e allo staff medico-infermieristico. Speriamo in questo modo di regalare un momento di dolcezza e un sorriso a tutti i bambini e alle bambine che sono ospitati all’interno del reparto di Oncoematologia Pediatrica, un polo di eccellenza sul territorio Romagnolo di cui siamo molto fieri, che ospita piccoli pazienti provenienti da ogni parte d’Italia".

"È stata davvero una mattinata ricca di emozioni – dichiara di Fabrizio Miserocchi, direttore generale dello Ior –, per noi e per i ragazzi dell’Oncoematologia Pediatrica e per lo staff che ci lavora. L’iniziativa che lega Ior, Gruppo Maggioli e il reparto della dottoressa Roberta Pericoli si ripropone da tre anni, ma è sempre un piacere ricevere questi attestati di vicinanza e sensibilità verso la nostra causa da parte di una delle realtà imprenditoriali più importanti del territorio. Ricordiamo che tutto il ricavato delle uova di cioccolato acquistate dall’azienda andrà a sostegno degli studi di ricerca scientifica che portano nuove opportunità di cura al letto dei nostri pazienti il più velocemente possibile: quindi è un gesto che vale doppio, perché rende felici i ragazzi in reparto e ci aiuta a trasformare un futuro sempre più libero dai tumori da speranza a prospettiva concreta".