Malato si strappa l'ago della flebo e schizza di sangue un infermiere

Attimi di terrore per un infermiere. Un paziente si è tolto l'ago della flebo e ha schizzato di sangue l'operatore, raggiunto agli occhi. L’uomo, un 30 enne nordafricano, come riportano l'Ansa e le testate locali - sarebbe sieropositivo, ed stato denunciato all’Ospedale di Rimini con l’accusa di tentate lesioni.

Il paziente, ricoverato nella struttura vagava lungo una corsia del reparto dell”Ospedale Infermi’ quando, dopo avere manifestato comportamenti nervosi, si è tolto l’ago dal braccio e ha fatto schizzare il suo sangue verso il volto dell'operatore che stava camminando lungo il corridoio del reparto.

Il paziente esagitato è stato messo in condizioni di non nuocere dai colleghi dell’infermiere intervenuti in suo soccorso mentre lo stesso operatore si è rivolto agli agenti del posto fisso di Polizia dell’ospedale. L’infermiere – come riporta la stampa riminese – è stato sottoposto ad una profilassi anti-Hiv, in attesa degli esiti degli esami.