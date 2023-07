Prima edizione di Malle Mutór dedicata all'enduro: 500 km di fuori strada nell'entroterra

E' stata presentata la prima edizione di Malle Mutór, l’evento motociclistico dedicato alla categoria di medie e maxi-enduro che si pone l’obiettivo di rievocare l’atmosfera e le emozioni della Dakar e dei grandi rally del passato permettendo ai partecipanti di riscoprire il piacere del fuoristrada “vecchio stile”. La manifestazione si terrà a Rimini, in Ppazzale Boscovich dal 6 all’8 Ottobre 2023.

Malle Mutór è un evento a carattere moto-turistico non competitivo che si rivolge a moto di tipo medie e maxi-enduro e che prevede navigazione con traccia GPS per oltre 500 km di offroad: un’avventura unica, indimenticabile e ricca di emozioni tra Romagna, Marche e Toscana alla scoperta di luoghi inediti e paesaggi spettacolari. La prima edizione prevede un percorso a margherita con partenza e arrivo sulla spiaggia di Rimini.

Il passaggio delle moto sulla spiaggia rappresenta una novità assoluta nella storia del motociclismo riminese: i partecipanti avranno infatti la possibilità di percorrere 7 km di spiaggia riminese tra dune di sabbia e tratti fettucciati creati ad hoc dall'organizzazione per mettere alla prova le loro abilità in sella. Tutti i percorsi dei 3 giorni della prima edizione di Malle Mutór sono studiati per valorizzare al massimo la provincia di Rimini con particolare attenzione ai piccoli borghi del suo meraviglioso entroterra.

La manifestazione rientra infatti all’interno del calendario eventi del progetto MareMonti, a cura di Piacere Spiaggia Rimini, un progetto che rappresenta il frutto di una virtuosa alleanza tra operatori del settore e istituzioni e che ha come obiettivo la promozione del territorio emiliano-romagnolo e dei suoi prodotti tipici, creando così un anello di collegamento tra i maggiori centri di interesse turistico presenti sulla Riviera e sull’Appennino. In ogni tappa dell’evento saranno inoltre presenti delle Power Stage: sezioni dedicate alto tasso tecnico, più difficili rispetto al normale andamento delle tracce, che metteranno alla prova i partecipanti più temerari. I partecipanti all’evento potranno quindi decidere in totale libertà e autonomia se affrontarle oppure evitarle.

L’evento, a numero chiuso riservato a 200 partecipanti, avrà una durata di 3 giorni: da Venerdì 6 a Domenica 8 Ottobre e la base operativa sarà nel cuore di Marina Centro in piazzale Boscovich. Qui, all’interno del “Bivacco MM”, il pubblico potrà entrare in contatto diretto con i piloti, e con importanti aziende specializzate nonché toccare con mano tutte le novità del settore delle due ruote.

L’assessore allo Sport Moreno Maresi ha concluso affermando che “ci sono tutti i presupposti affinché la Malle Mutór sia un successo” e augurando un grande in bocca al lupo all’organizzazione con l’appuntamento alla prossima edizione dell’evento.