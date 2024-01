Malore improvviso a 56 anni, addio all'imprenditore riminese che ha sviluppato il turismo di Baja Sardinia

Sono in molti in queste ore a ricordare, mostrando affetto e vicinanza, l’imprenditore Marco Bongiovanni, scomparso all’improvviso a 56 anni. Il decesso a causa di un malore cardiaco. Bongiovanni, nato e cresciuto nel riminese, era molto conosciuto nel mondo dell’ospitalità alberghiera: ricopriva la carica di amministratore delegato delle società Baja hotels, Sardinia 360 e Gastaldi Holidays. In tanti lo hanno ricordato anche attraverso le pagine social: “Una notizia che non avrei mai voluto ricevere – scrive un amico -, troppo presto, cercherò conforto fra i ricordi di più di 30 anni di amicizia e di tante chiacchiere in amicizia. Mancherai a tanti”. La famiglia di Marco gestiva la pensione Impero a Miramare, poi il trasferimento in Sardegna, dove Bongiovanni ha contribuito in maniera determinante allo sviluppo turistico di Baja Sardinia. I funerali di Marco Bongiovanni si terranno giovedì (25 gennaio), alle 10,30, nella chiesa di Sant’Antonio di Padova a Baja Sardinia. Previsto un ultimo saluto anche a Rimini, la sua città natale.