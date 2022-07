Malore durante la gita sulle Dolomiti, escursionista riminese soccorso in elicottero

Tanta paura per un riminese 75enne che, nel primo pomeriggio di lunedì, ha accusato un improvviso malore durante una gita sulle Dolomiti. L'uomo, che insieme alla moglie stava risalendo il sentiero da Antruiles verso Ra Stua mel Parco Regionale delle Dolomiti D'Ampezzo, probabilmente a causa del caldo ha accusato una sincope. E' stata la donna ad allertare il Soccorso alpino di Cortina e, sul posto, è intervenuta una squadra della Guardia di Finanza che ha assistito la coppia. Vista la situazione è stato chiesto l'intervento dell'elicottero di Dolomiti Emergency coi soccorritori che si sono calati col verricello tra gli alberi del bosco. Il 75enne è stato stabilizzato e, sempre col verricello, portato a bordo dell'elisoccorso e trasportarlo all'ospedale di Belluno mentre la moglie è rientrata assieme ai soccorritori. L'uomo, secondo quanto emerso, non sarebbe in pericolo di vita.