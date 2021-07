Malore fatale durante il bagno in mare, turista muore annegato

Dramma sulla battigia di Cattolica nel pomeriggio di giovedì con un anziano turista che ha perso la vita durante un bagno in mare. La tragedia si è consumata intorno alle 17.30 quando un anziano, di 84 anni, si è accasciato nello specchio d'acqua davanti al Bagno 105. Soccorso dal salvataggio, che ha iniziato le manovre di rianimazione, è scattato l'allarme che ha fatto accorrere i sanitari del 118 ed è stato fatta alzare in volo anche l'eliambulanza. Nonostante i disperati tentativi per far ripartire il cuore del bagnante, alla fine tutti i tentativi si sono rivelati vani e il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. Sul posto è intervenuta la Capitaneria di Porto per identificre con esattezza la vittima ed effettuare le pratiche di rito.