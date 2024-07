Malore improvviso durante il bagno in mare, anziana perde la vita

Secondo malore fatale in nemmeno 24 ore nello specchio di mare davanti a Bellaria dove, nel primo pomeriggio di martedì, ha perso la vita una 71enne del posto. Il dramma si è consumato intorno alle 13.30 davanti al Bagno 31 quando, all'improvviso, la signora si è accasciata in pochi centimetri di acqua. Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato il bagnino di salvataggio che è intervenuto riportando l'anziana a riva per iniziare le manovre di rianimazione, e allo stesso tempo, dare l'allarme al 118. Sulla battigia sono intervenuti i sanitari di Romagna Soccorso che hanno proseguito il massaggio cardiaco ma, alla fine, si sono dovuti arrendere col medico che non ha potuto far altro che dichiarane il decesso. Sul posto, per gli accertamenti di rito, sono intervenuti i militari della Capitaneria di Porto.