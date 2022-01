Maltempo, emessa nuova allerta gialla. Si prevede burrasca e mare molto mosso

Emessa allerta gialla per criticità idraulica, vento e stato del mare. Lo riferisce il Comune di Rimini. L'allerta è attiva dalla giornata di oggi (6 gennaio) fino a tutto venerdì 7 gennaio. Sono previsti degli innalzamenti dei livelli idraulici dei fiumi e torrenti per l'accumulo delle acque provenienti anche dalla caduta delle nevi, con le temperature che si stanno progressivamente abbassando.

Per la seconda parte della giornata di giovedì 6 gennaio sono previste nevicate sull'appennino orientale con quota neve in graduale rialzo sino a 700/800 metri con fenomeni in esaurimento nella tarda serata (accumuli al suolo che potranno raggiungere i 5-20 centimetri). Si prevedono inoltre venti di burrasca moderata (62-74 chilometri orari) sul crinale appenninico e fascia costiera con direzione da nord-est che determineranno mare molto mosso, agitato al largo. La criticità idraulica nella pianura centro-orientale è dovuta alle piene in corso nei tratti vallivi degli affluenti di destra del Reno e nei bacini Romagnoli pedecollinari.