Maltempo e acquazzoni, scatta il divieto di balneazione in alcuni tratti della costa riminese

Il maltempo e gli acquazzoni che hanno interessato il riminese tra giovedì e venerdì hanno reso necessario l'apertura delle paratie degli scarichi fognari che hanno riversato in mare i liquami e facendo scattare il divieto di balneazione per le prossime 18 ore. Sono 6 i punti interessati sulla costa della provincia di Rimini: a Viserbella (la Turchia), Bellariva (Colonnella 1), Rivazzurra (Rodella), Miramare (rio Asse nord), Riccione (Rio Asse sud), Cattolica (via Fiume). Salvo ulteriori peggioramenti del meteo, sarà possibile tornare a fare il bagno in mare nella giornata di domenica.