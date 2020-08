Maltempo e scarichi fognari, stop al bagno in mare in 9 tratti di costa

l temporale che ha interessato la provincia di Rimini lunedì hanno provocato l'apertura degli sfioratoi dell'impianto fognario che hanno quindi riversato in mare i liquami. E' così scattato il protocollo che vieta la balneazione, nelle zone interessate, per le prossime 18 ore a partire dalle 13,30 di martedì. I tuffi sono vietati a Viserbella (La Turchia), a ridosso della foce del Marecchia, Bellariva (Colonnella 1 e 2), Rivazzurra (Rodella), Miramare (Roncasso e rio Asse) e Cattolica (via Fiume). Salvo ulteriori peggioramenti meteo, la balneazione potrà riprendere nella mattinata di mercoledì.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.