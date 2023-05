Un tratto di strada frana nella notte, evacuate 4 famiglie

Notte di paura, quella tra mercoledì e giovedì, per i residenti di via Bance a Montescudo dove una frana ha reso impraticabile la strada di accesso alle case. Lo smottamento, ha spiegato il sindaco GianMarco Casadei, ha avuto un'improvvisa accelerazione e intorno alla mezzanotte si è reso necessario lo sgombero di 4 famiglie per un totale di 8 persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri col personale del 115 che ha accompagnato in sicurezza i residenti nelle case per raccogliere gli effetti personali e poi allontanarli. Tutte le persone coinvolte, ha spiegato il primo cittadino, hanno trovato accoglienza presso amici e parenti. "Attualmente - ha spiegato Casadei - sul territorio comunale sono 14 le frane attive che vengono costantemente monitorate e, per precauzione, è stata chiusa la Sp 42 a Santa Maria del Piano. Per ragioni di sicurezza e la presenza di smottamenti, rimangono chiuse al traffico via Piggiole tra Taverna e Ca' di San Marco, e via Colombarina a Valliano".