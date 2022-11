E' previsto maltempo, Riccione rinvia l’inaugurazione degli eventi per le festività natalizie

L’amministrazione comunale di Riccione, a causa delle avverse condizioni meteo previste per sabato 26 novembre, si trova proprio malgrado costretta a rinviare a sabato 3 dicembre l’inaugurazione degli eventi per le festività natalizie. Saranno le luci di Natale che si fondono con un bosco, la musica dei carillon, i viali illuminati, il treno dei sogni, gli spettacoli itineranti, il mercatino di Natale e un allestimento natalizio affacciato sul mare per dare vita ad un bosco incantato, ad animare un ricco programma di eventi che proseguiranno fino all’8 gennaio.

NATALE 2022 - Qui il programma delle luminarie di Riccione