Maltempo, nel Riminese scuole chiuse anche nella giornata di mercoledì. Il mercato non si svolgerà

Visto il perdurare dell’ondata eccezionale di maltempo e in considerazione del protrarsi delle condizioni di allerta preannunciate dall’Agenzia regionale di protezione civile, il Comune di Rimini ha previsto anche per domani, mercoledì 17 maggio, la chiusura dei servizi educativi e di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, compresi i nidi d’infanzia ed i servizi educativi 0-3 anni, pubblici e privati presenti sul territorio comunale. Le ordinanze saranno replicate nei vari comuni della provincia.

Come per la giornata di oggi, anche per quella di domani resteranno chiusi inoltre i centri di formazione professionale (IeFP), i centri educativi, i centri di aggregazione giovanile, i centri diurni per anziani, i centri diurni per disabili e i centri socio-occupazionali nonché è prevista l’interruzione delle attività sportive svolte presso le palestre scolastiche aventi sede nel territorio comunale, la chiusura di strutture e impianti sportivi comunali e palestre scolastiche aventi sede nel territorio comunale. Non si svolgerà inoltre per la giornata di domani il mercato ambulante del mercoledì.