Maltempo, situazione ancora critica in alta Valmarecchia: vigili del fuoco al lavoro

Sono proseguiti per tutta la notte tra lunedì e martedì, e continuano anche nella mattinata, gli interventi delle squadre dei vigili del fuoco impegnate nell'alta Valmarecchia dopo l'ondata di maltempo che ha imbiancato tutta la valle. Oltre 150 le missioni per ripristinare la viabilità, sia sulle strade principali che secondarie, a causa degli accumuli di neve e di rami e alberi crollati che spesso hanno trascinato a terra anche i fili della luce. Sono in corso interventi congiunti con le squadre dell'Enel per riparare le linee aeree che hanno porato a oltre 5mila interruzioni di energia elettrica ma, al momento, non si segnalano situazioni critiche. I carabinieri della Compagnia di Novafeltria hanno contribuito pattugliando le strade di tutta la valle e, a parte qualche caso nella viabilità secondaria, non ci sono state criticità.

Per la giornata di martedì 24 gennaio, è stata emessa un’allerta Gialla su tre fenomeni, per mareggiate, piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori. A seguito delle precipitazioni dei giorni scorsi, sono previsti livelli idrometrici superiori alla soglia 1 nei tratti vallivi dei bacini romagnoli. Nelle zone montane/collinari centro-orientali, saranno possibili fenomeni franosi localizzati su versanti caratterizzati da condizioni particolarmente fragili. Nella nottata, non si escludono condizioni del mare sotto costa che possano generare fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale. Inoltre, è previsto un significativo rialzo dello Zero termico e della quota neve; la ventilazione sarà meno intensa che nei giorni passati e l’aumento delle temperature potrà provocare una parziale fusione del manto nevoso.