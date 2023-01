Maltempo, quattro veicoli travolti dagli alberi. Raffica di interventi dei Vigili del fuoco

Raffiche di vento fino a 80 chilometri all'ora si sono abbattute, nella notte tra sabato e domenica (22 gennaio), nella parte sud della provincia di Rimini mettendo ko piante e insegne che sono crollate sulla strada. Tra sabato e domenica una quindicina gli interventi dei vigili del fuoco, che si sono concentrati tra Riccione e Cattolica, per alberi pericolanti o che si erano appoggiati ad edifici. Situazioni critiche che, in alcuni casi, per precauzione hanno reso necessaria la chiusura di diverse strade. Nella mattinata di domenica sono al lavoro 5 squadre dei vigili del fuoco, supportati dai volontari della Protezione civile, con oltre 40 interventi in coda. Al momento risultano 4 veicoli che, parcheggiati sotto gli alberi, sono stati travolti dai tronchi caduti a terra. Non si segnalano danni a persone.