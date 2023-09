Maltratta e insulta la mamma sulla sedia a rotelle, arrestato il figlio violento

Una storia di maltrattamenti fisici e psicologici che andava avanti da anni quella messa in atto da un 48enne nei confronti della madre, una ultraottantenne, costretta sulla sedia a rotelle alla quale ha messo la parola fine l'intervento di una pattuglia delle Volanti con il personale della Questura di Rimini che ha arrestato il figlio violento. A far scattare le manette un intervento della Polizia di Stato, nel pomeriggio del 26 settembre, quando al numero di emergenza è arrivata la telefonata disperata dell'anziana che chiedeva aiuto in seguito a una animata lite con il 48enne. Sul posto è accorsa la pattuglia e, fin dalla strada, gli agenti sono stati attirati dalle urla che provenivano dall'appartamento. Ad aprire la porta di casa è stato lo stesso uomo e, davanti alle divise, si è presentata la scena della 80enne in lacrime sulla carrozzina. La signora ha spiegato che, fin dalla mattinata, era stata oggetto della furia del figlio il quale anche alla presenza del personale della Questura si è scagliato contro la madre tappandole la bocca con una mano,

Riportata la calma, l'anziana ha proseguito col suo racconto mostrando i lividi sul corpo provocati dalle percosse del 48enne aggiungendo che i maltrattamenti e le violenze fisiche andavano avanti da anni. Una storia confermata dai diversi interventi fatti dalle forze dell'ordine in passato ma che, però, non erano mai stati denunciati dalla vittima. Vista la situazione, l'uomo è stato portato in Questura e arrestato per maltrattamenti in famiglia. Al termine delle pratiche di rito è stato quindi trasferito in carcere in attesa dell'udienza di convalida.