Maltratta il figlio che non riesce a imparare il Corano, padre finisce a processo

Un uomo di nazionalità senegalese, 46enne, avrebbe maltrattato il figlio, anche con delle frustate, perché non riusciva a imparare a memoria i versetti del Corano. Il caso era emerso nel 2022, quando il piccolo, oggi ormai adolescente, aveva raccontato quanto sarebbe accaduto alle psicologhe dell’ospedale, in audizione protetta. Nella giornata di venerdì (16 febbraio) il giovane ha ripercorso la vicenda, per la prima volta, davanti al giudice: l’ipotesi d’accusa nei confronti del padre è quella di maltrattamenti aggravati, tanto da formulare una richiesta di pena di cinque anni, avanzata dal sostituto procuratore Annadomenica Gallucci. L’uomo, come riporta la stampa locale, si è difeso davanti al giudice spiegando di aver utilizzato i metodi educativi in uso nel Paese d’origine, senza alcuna intenzione di maltrattare il bambino. La prossima udienza, in Tribunale a Rimini, è fissata per il prossimo maggio. Il giovanissimo è parte offesa insieme alla madre, sono assistiti dall’avvocato Martina Montanari.