Maltrattamenti alla fidanzata, esponente della "Rimini bene" finisce a processo

E' stato rinviato a giudizio per i maltrattamenti nei confronti dell'ex fidanzata e adesso, per un 39enne appartenente a una nota famiglia riminese, il 10 luglio dovrà comparire davanti al giudice monocratico per la prima udienza del processo. Per l'uomo i guai giudiziari erano iniziati nel 2022 quando il padre della ragazza si era presentato in Questura per denunciare i soprusi a cui la figlia era costretta con la ragazza che, innamorata alla follia, non trovava il coraggio di rivolgersi alle forze dell'ordine. I maltrattamenti erano emersi nell'estate del 2021 quando la presunta vittima, presa a schiaffi dal 39enne al culmine dell'ennesima lite scoppiata dopo una cena al ristorante, era stata soccorsa da un passante. Anche in quella occasione la ragazza aveva dichiarato di non voler sporgere denuncia nei confronti del ragazzo proprio a causa dell'amore che provava per lui.

Erano partite le indagini della Squadra Mobile, coordinate dal sostituto procuratore Davide Ercolani, dalle quali era emerso come le aggressioni fisiche e le pressioni psicologiche esercitate dal rampollo sulla compagna erano dettate dall'abuso di alcol e droghe. Comportamenti violenti che, nel 2022, avevano portato il gip Vinicio Cantarini ad emettere nei confronti del 39enne la misura della custodia cautelare in carcere. L'indole violenta del ragazzo già arrestato in passato per altri reati, difeso dall'avvocato Piero Ippoliti Martini, era stata confermata anche da un'ex fidanzata che aveva dichiarato di essere stata picchiata una volta scoperto di essere incinta con il giovane che aveva cercato di convincerla ad abortire per poi percuoterla con calci alla pancia e alla schiena. Il 39enne, tuttavia, si era sempre giustificato cercando di ridimensionare le accuse e, parlando di un rapporto burrascoso, negato di aver alzato le mani sulla fidanzata.