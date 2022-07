La coppia scoppia in vacanza: turista in manette dopo aver aggredito e malmenato la compagna

E' scattato il "Codice rosso" per un turista tedesco di 39 anni che, in vacanza a Rimini con la compagna, nella notte tra lunedì e martedì ha aggredito la donna al culmine di un litigio. L'allarme è scattato quando, al 112, è arrivata la segnalazione di un'aggressione verbale e fisica ai danni di una signora nella zona di Miramare. Quando la pattuglia dell'Arma è arrivata sul posto i militari si sono trovati davanti la vittima era stata malmenata dal compagno dopo una discussione nata per futili motivi. La signora, poi, ha precisato che già in passato si erano verificati episodi analoghi quando la coppia si trovava nel suo Paese d'origine. La vittima è stata quindi accompagnata in pronto soccorso, da dove è stata poi dimessa con una prognosi di 15 giorni, mentre per il 39enne è scattata la procedura del "Codice rosso" col tedesco che è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Portato in caserma per le pratiche di rito, l'uomo è stato poi trasferito nel carcere dei "Casetti" in attesa della convalida da parte del Gip.