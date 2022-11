"Sei vecchio, devi morire. Perchè non muori?", figlio violento massacra di botte l'anziano padre

A scatenare la furia di un 43enne, che ha picchiato l'anziano padre e che già in passato aveva alzato le mani sul 75enne, è stata la gelosia per la nuova amica di quest'ultimo costretto a ricorrere alla cure del pronto soccorso facendo così emergere una lunga storia di maltrattamenti che ha portato all'arresto del figlio violento. L'ultimo episodio di violenze è avvenuto a Riccione lo scorso 1 novembre quando l'uomo, che da sempre vive nella casa del genitore, si è trovato l'amica del padre invitata nell'appartamento della Perla Verde. Una presenza che ha fatto perdere la testa al 43enne il quale ha dapprima iniziato ad insultare il padre, augurandogli la morte e minacciandolo di dargli fuoco alla macchina, per poi spintonarlo ripetutamente fino a farlo cadere a terra sbattendo violentemente la testa sul pavimento tanto da perdere i sensi. A soccorrere l'anziano era stato un vicino di casa, allarmato dalle urla provenienti dall'abitazione, che aveva poi chiamato i carabinieri. Il 75enne era stato quindi portato al pronto soccorso del "Ceccarini" per essere medicato e, dal letto dell'ospedale, aveva confidato ai militari dell'Arma l'inferno in cui era costretto a vivere a causa del comportamento violento del figlio.

Come un fiume in piena, l'anziano si era aperto con le divise raccontando come il 43enne nel corso degli anni avesse picchiato sia la madre poi deceduta che lo stesso padre. Violenze che, negli ultimi mesi, si erano fatte sempre più frequenti e furiose accompagnate da insulti e minacce. "Sei vecchio, devi morire. Perchè non muori?" gli avrebbe detto il figlio in un accesso d'ira per poi fracassargli il computer. In altre occasioni avrebbe impedito al 75enne di suonare la sua tastiera musicale e fracassato gli arredi dell'appartamento urlando: "Non ho paura di te, ti ammazzo. Che campi a fare? Vatti ad ammazzare, sei vecchio e devi morire". A tutto questo si sarebbero aggiunte anche alcune sottrazioni di denaro tanto che, per paura di essere derubato o nuovamente picchiato, l'anziano era arrivato a barricarsi nella sua camera da letto.

Rivelazioni che, alla luce anche della nuova aggressione, hanno spinto il 75enne a formalizzare una denuncia nei confronti del figlio per maltrattamenti. Il pubblico ministero di turno, Davide Ercolani, informato dell'ennesimo pestaggio ha quindi disposto l'arresto del 43enne che nella mattinata di giovedì è comparso davanti al gip Vinicio Cantarini per la convalida del fermo. Al termine dell'udienza il giudice ha convalidato l'arresto e disposto per l'uomo la custodia cautelare in carcere.

