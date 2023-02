Pretende che il figlio giochi in una squadra di calcio e minaccia di morte la mamma del ragazzino

"Il padre sono io e, quindi, decido io" Queste parole, oltre a un comportamento aggressivo e alle minacce di morte alla ex compagna, sono costate a un 48enne una denuncia per maltrattamenti in famiglia oltre a un divieto di avvicinamento alla donna. Il motivo del contendere tra l'uomo e l'ex moglie era il figlio, un ragazzino di 11 anni, che il padre voleva a tutti i costi far giocare in una squadra calcistica fuori regione. Il 48enne, già finito nei guai in passato e condannato in via definitiva a una pena di 4 mesi di reclusione nei confronti della donna, era tornato a tormentarla proprio per imporre le sue scelte relative all'attività agonistica del figlio. Secondo il padre, infatti, il ragazzino meritava una squadra più all'altezza delle sue doti atletiche e per rimarcare questo fatto non perdeva un allenamento dell'11enne appostandosi ai bordi del campo per inveire contro gli istruttori, ritenuti non adeguati e incapaci di svolgere il loro lavoro, e anche contro il figlio colpevole di non seguire i suoi schemi di gioco.

Quando l'ex moglie si è rifiutata di far trasferire il figlio in un'altra regione, sottolineando le difficoltà del giovane a seguire la scuola, secondo le accuse il 48enne si è trasformato in una furia iniziando a tempestare la donna di telefonate e messaggi con minacce. Un trasferimento bloccato anche dagli assistenti sociali che seguivano il nucleo famigliare e ai quali l'uomo si sarebbe sfogato minacciandoli di morte e promettendo la stessa fine anche all'ex. Per evitare il peggio la signora, col ragazzino, si è quindi trasferita in una località sconosciuta all'uomo e per tutelare la propria incolumità ha sporto denuncia ai carabinieri che hanno eseguito un'indagine coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani che ha chiesto e ottenuto dal gip, Manuel Bianchi, un'ordinanza cautelare nei confronti del padre, difeso dall'avvocato Massimiliano Cornacchia, al quale è stato imposto il divieto di avvicinamento.