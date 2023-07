Dal terrazzo si mette a gridare: "Aiuto, il mio ragazzo mi vuole uccidere"

Momenti di paura, nella tarda mattinata di martedì, in via Baldini a Rimini dove una giovane coppia ha iniziato a litigare ferocemente all'interno di un appartamento con lei che è poi riuscita a uscire sul terrazzo per gridare in cerca di aiuto. A dare l'allarme, intorno alle 12.30, il personale dell'Associazione Albergatori che ha la propria sede proprio davanti alla palazzina al civico 15 dove si è consumato il pestaggio. La ricostruzione precisa di quanto accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti della Polizia di Stato ma, dai primi riscontri, pare che nell'appartamento al primo piano del condominio, utilizzato come uffici, una stanza fosse stata affittata a una coppia di 20enni originari della Sicilia. I due erano nell'abitazione da circa un mese e, all'improvviso, sarebbe scoppiata un'animata discussione con la ragazza presa a calci e pugni dal fidanzato. La giovane, tuttavia, è riuscita ad uscire sul terrazzo urlando "Aiuto, il mio ragazzo mi vuole uccidere!" mimando il gesto del taglio della gola.

A vedere la scena è stata la receptionist dell'Associazione Albergatori che ha dato immediatamente l'allarme al numero di emergenza e, sul posto, si sono precipitate 5 Volanti della Questura. Gli agenti, saliti nell'appartamento della coppia, hanno bloccato il ragazzo mentre allo stesso tempo hanno chiesto l'intervento dell'ambulanza a causa delle lesioni riportate dalla vittima. La ragazza è stata presa in carico dai sanitari, che l'hanno trasportata al pronto soccorso dell'Infermi per le cure del caso, mentre il giovane è stato posto in stato di fermo e la sua posizione è al vaglio della magistratura.