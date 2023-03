Picchia sulla pancia la moglie incinta perchè "parla in italiano"

Il pubblico ministero ha chiesto 8 anni di reclusione per un tunisino 50enne, difeso dall'avvocato Federica Rossi, finito a processo per maltrattamenti nei confronti della giovane moglie. L'uomo era stato arrestato nel luglio del 2021 quando, al culmine dell'ennesima feroce lite, erano intervenuti i carabinieri a salvare la donna che dopo anni di angherie aveva trovato il coraggio di raccontare tutte le vessazioni a cui era stata costretta. La vittima aveva spiegato che da diverso tempo era soggiogata dal 50enne il quale non perdeva occasione per umiliarla ed alzare le mani su di lei. Principalmente il marito pretendeva che si vestisse con abiti lunghi e non si truccasse obbligandola a vivere come una reclusa in casa col divieto assoluto di parlare coi vicini e, soprattutto, in italiano. In caso di sgarro alle regole erano schiaffi e pugni, anche davanti alla figlia di appena 8 anni, con quest'ultima che era stata a sua volta picchiata dal padre quando aveva cercato di difendere la madre dalle aggressioni fisiche. Percosse che erano arrivate anche quando la vittima era incinta quando era stata presa a pugni sulla pancia.

A questo si aggiungevano le ripetute minacce di morte, accompagnate a offese, se si fosse azzardata a ricorrere alle cure del pronto soccorso o a denunciarlo ai carabinieri. L'uomo, infatti, le aveva promesso di rimandarla in Tunisia e di toglierle i figli. Oltre ai maltrattamenti, il 50enne la costringeva anche a rapporti sessuali contro la sua voglia ai quali la vittima era costretta a sottostare per evitare ulteriori maltrattamenti. Un incubo finito appunto nel 2021 quando i carabinieri, intervenuti per sedare l'ennesima lite, avevano arrestato il marito violento e per il quale il gip aveva emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.