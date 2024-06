Maltrattata e obbligata ad avere un figlio, avvocato a processo dopo la denuncia della moglie

Dovrà affrontare un processo che lo vede imputato di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e lesioni un avvocato riminese 46enne denunciato dalla moglie che, per anni, sarebbe stata vittima di una lunga serie di soprusi. La donna, arrivata allo stremo, ha trovato il coraggio di rivolgersi alle forze dell'ordine facendo così partire un'inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani che ha portato il rinvio a giudizio del professionista difeso dall'avvocato Veronica Magnani. Secondo quanto denunciato dalla vittima, una 35enne, tutto è iniziato nel 2021 quando il marito avrebbe iniziato ad avere comportamenti sempre più oppressivi arrivando ad esercitare un controllo psicologico ed economici. La moglie, nel suo racconto, ha spiegato come il 46enne l'avesse minacciata di buttarla fuori di casa se non avesse obbedito ai suoi voleri oltre ad obbligarla ad avere un secondo figlio da lui. Una situazione diventata insostenibile per la vittima che, sempre secondo quanto denunciato, un giorno si era trovata le valigie fatte come sorta di intimazione a lasciare la casa coniugale.

Oltre alle pressioni psicologiche ci sarebbero state anche delle vere e proprie aggressioni fisiche fatte di schiaffi, strappi di capelli, testate e minacce con forbici puntate addosso. Tre, in particolare, gli episodi denunciati dalla 35enne e che hanno costretto la donna a ricorrere alle cure del pronto soccorso da dove era stata poi dimessa con prognosi fino ai 7 giorni. Un clima domestico sempre più opprimente con la vittima costretta a vivere segregata in una stanza dove si chiudeva dentro a chiave per evitare di incrociare il marito e finire nel mirino delle sue sfuriate che avvenivano anche alla presenza della figlia minorenne.