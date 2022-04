Malvivente solitario senza aprire bocca rapina la parafarmacia all'ora di chiusura

Rapinatore solitario in azione, nella serata di lunedì, col malvivente che ha preso di mira la parafarmacia di via Lagomaggio. L'uomo, col volto coperto dalla mascherina, il cappuccio calcato in testa e un paio di occhiali, ha messo a segno il colpo poco prima della chiusura. Entrato nella parafarmacia, senza aprire bocca si è diretto subito verso la cassa e dopo aver spintonato la dottoressa che a quell'ora si trovava da sola ha infilato le mani nel cassetto per impossessarsi dei contati. Un bottino di circa 200 euro una volta ottenuto il quale è fuggito a piedi facendo perdere le proprie tracce. E' scattato l'allarme e, sul posto, sono intervenuti i carabinieri ma nonostante le ricerche del malvivente non è stata trovata traccia. Gli inquirenti dell'Arma hanno acquisito i filmati delle telecamere di video sorveglianza che controllano la zona con la speranza che, dai fotogrammi, possano emergere elementi utili per individuare l'autore del colpo.